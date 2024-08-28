Машина перевернулась в Исаклинском районе на автодороге М-5 «Урал»

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28 августа в 7 часов 20 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 1141 км автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно - транспортное происшествие. По прибытии на место вызова было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля Chery Tiggo. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель, госпитализирована в Сергиевскую центральную районную больницу. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортного средства, деблокирование пострадавшего. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"