Машина, гараж и дом горели в Ставропольском районе

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В воскресенье, 7 июля, в Самарской области в Ставропольском районе произошел пожар в жилом секторе. Пострадали два человека, пишет 63.ру.

— В селе горели дом и гараж, в котором сгорел автомобиль «Лада-Гранта». У гаража обрушилась крыша. Пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. Пострадали хозяева дома — женщина 1958-го и мужчина 1955 года рождения. Они госпитализированы. Информация о пожаре поступила в 09:13. Локализацию объявили в 10:52, ликвидацию открытого горения — в 11:47. На месте работали огнеборцы ПСО 30 противопожарной службы области, — сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.