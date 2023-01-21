Люди застряли на воздушном шаре на дереве на горе в Сочи

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Люди застряли в процессе катания на воздушном шаре в Сочи, на место выехали спасатели, чтобы спустить их на землю, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей. По последним предварительным данным Южного регионального поисково-спасательного отряда, сейчас на шаре находятся двое детей и трое взрослых.

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