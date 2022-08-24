«Люди в мантиях молчат»: когда суд поставит точку в деле депутата и активиста ОНФ из Самары

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Участники процесса по делу экс-депутата райсовета Самары и активиста ОНФ Аркадия Лазарева добиваются, чтобы его дело рассмотрел Самарский областной суд. Обе стороны: защита и обвинение обжаловали приговор, но люди в мантиях, в здании на площади Революции в Самаре, так и не приняли решение о назначении заседания. «Блокнот.ру» рассказывает о перипетиях этого странного уголовного дела.

Это необычный приговор. В мае 2022 года его вынес Кировский районный суд Самары. После этого главный герой этой истории оказался в центре внимания правозащитников и журналистов.

Экс-депутат из Самары, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Аркадий Лазарев, которому грозило, как минимум 7 лет тюрьмы, вот-вот выйдет на свободу. Общественника обвиняли в получении 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за отказ его фирмы от участия в торгах. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье 204 УК РФ (часть 8). Прокурор просил для Лазарева 8,5 лет «строгача». Вердикт суда: три года колонии строгого режима. Ни защита, ни обвинение не согласны с таким решением и просят учесть их жалобы. Однако апелляционное представление прокурора на приговор Аркадию Лазареву до сих пор не рассмотрено.

Ещё одна странность: судья Светлана Юрьевна Градусова так и не опубликовала на официальном сайте суда решение по делу Лазарева. С чем связана эта задержка никто не знает. Накануне «Блокнот.ру» направил по этому поводу в суд официальный запрос.

Много вопросов у матёрых адвокатов и студентов журфака вызывает и сам приговор Лазареву. Обычно за такие нарушение суд назначает штраф предусмотренный статьей. В случае нашего героя следователи накладывали обременения на его имущество, а прокурор запрашивал штраф в размере 15 млн рублей. Деньги пошли бы в бюджет, но суд и тут посчитал иначе и не принял во внимание это предложение стороны обвинения. Фемида полностью освободила от штрафов Аркадия Лазарева.

В задержании самарского депутата райсовета и активиста ОНФ участвовали сразу несколько силовых ведомств: Следственный комитет, полиция и ФСБ. Сам Лазарев старался представить всё так, словно стал заложником больших политических игр.

«У меня кристально чистая репутация, и я никак не связан с ОПГ. То, что сейчас происходит — это провокация, попытка очернить меня. Я разорен, у меня и моей семьи нет денег даже на еду для детей, — выступал на судебном заседании в 2019 году Лазарев. — Это рейдерский захват моей семьи и политической карьеры».

Громкие заявления депутата сопровождались затягиванием судебного процесса. Бюрократические проволочки начались практически сразу же. За 1 год и 9 месяцев, пока материалы находились у суда, юристы и прокуратура подали не один десяток жалоб. За неполные два года суд 46 раз (!) переносил заседания и не мог от начала до конца рассмотреть дело Лазарева по существу.

А пока прокурорская жалоба на приговор вот уже три месяца лежит без движения, местные журналисты бьют тревогу: они жалуются, что неизвестные оказывают на них давление.

«По части 8 статьи 204, предъявленной Лазареву, ему положено от 7 до 12 лет, а получил он 3 года. Из них 2,5 года провёл в СИЗО, где, согласитесь, условия намного мягче, чем в колонии строгого режима. Сразу же мне поступили чуть ли не угрозы от друзей Аркадия. Они перестали доставать после того, как я сообщила, что готова пожаловаться «в органы», - рассказывает криминальный журналист Ксения Штефан, которая освещает этот процесс в СМИ и своём телеграм-канале.

Сухой остаток этой истории такой: судебное заседание в Самарской областном суде не назначено, а Аркадий Лазарев уже через три месяца может вернуться к старым занятиям. На какие ещё преступления он решится, остаётся только гадать.

Во время подготовки материала «Блокнот.ру» направил официальные запросы в несколько ведомств. Все они касаются дела Аркадия Лазарева. Это и Администрация Президента РФ, и ОНФ, и Самарский областной суд.