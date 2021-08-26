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Локализован пожар в Тольяттинском лесничестве

26 августа 2021 11:18
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локализован пожар в Тольяттинском лесничестве

По состоянию на утро четверга 26 августа в Самарской области продолжает гореть лес в Тольятти. Площадь активного горения составляет 0,5 га. В 9:21 пожар был локализован, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, информация о низовом лесном пожаре в 3-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе поступила в среду 25 августа в 16:12. С 18:00 глава города ввел режим чрезвычайной ситуации для органов управления и городского звена территориальной подсистемы Самарской области РСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 64 единицы техники и 197 человек, также для сбросов воды были привлечены самолет ИЛ-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России, пишет Самру.ру.

Теги: лесной пожар МЧС Тольятти

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