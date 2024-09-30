Лесной пожар в Самарской области полыхает третий день

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Появились свежие данные о масштабном лесном пожаре, который бушует в Сызранском районе Самарской области уже несколько дней. Огонь прошел огромную территорию.

— Площадь активного горения составляет 7 га, площадь, пройденная огнем, — 150 га. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населённым пунктам нет. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявлен режим ЧС, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как пояснили в ведомстве, тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. По данным МЧС, к тушению привлечены 181 человек, 36 спецмашин. В качестве дополнительных сил — группа применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС, группировка Волжского спасательного центра МЧС России, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области