Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло вечером в пятницу.
"По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается", — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.
Идет проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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