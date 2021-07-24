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Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло вечером в пятницу.

"По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается", — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

Идет проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото из открытых источников