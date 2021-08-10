В сочинском парке "Дендрарий" созрели смертельно опасные плоды тунга Форда

В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщает РИА Новости.
Об опасности этого экзотического фрукта напоминают ежегодно. Внешне он похож на инжир.
"Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", — говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ "Сочинский национальный парк".
Противоядия против него не существует до сих пор.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев