В сочинском парке "Дендрарий" созрели смертельно опасные плоды тунга Форда

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В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщает РИА Новости.

Об опасности этого экзотического фрукта напоминают ежегодно. Внешне он похож на инжир.

"Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", — говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ "Сочинский национальный парк".

Противоядия против него не существует до сих пор.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев