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Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи
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Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи

10 августа 2021 20:56
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В отличие от существующих в мире похожих конструкций, мост на Розе Пик подвижный, и это позволяет еще больше пощекотать нервы.

Первый в России подвесной мост с абсолютно прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи, сообщает РИА Новости.

Новый аттракцион расположен на Розе Пик (высота 2320 метров над уровнем моря), его протяженность — 32 метра.

"Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленные металлическими скобами и тросами", — рассказал организатор проекта Александр Якущенко.

В отличие от существующих в мире похожих конструкций, мост на Розе Пик подвижный, и это позволяет еще больше пощекотать нервы. За безопасность туристы могут не переживать: ее гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно надевается на каждого перед выходом на объект. Есть и ограничения по весу (не более 100 килограммов) и росту (выше 130 сантиметров).

 

Фото:    Фото : Роза Хутор/РИА Новости

 

Теги: прозрачный мост Сочи

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