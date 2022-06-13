Крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем ребенка в Подмосковье

192

В Подмосковной Балашихе крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем девятилетнего ребенка. Сделанной отцом пострадавшего мальчика видеозаписью поделился Telegram-канал Shot.

«В четыре утра услышал крики ребенка из туалета. Подбегаю к нему, спрашиваю, в чем дело, а он сказать не может, показывает пальцем. Смотрю на унитаз и вижу огромную крысу, которая не может выбраться», — рассказал мужчина. Он отметил, что его сын после инцидента плакал более двух часов и не мог успокоиться. Ходить в туалет мальчик теперь боится.

Родители пострадавшего пытаются привлечь к ответственности управляющую компанию, которая не решает проблему с грызунами в доме. Отмечается, что семья живет на первом этаже дома, пишет Мослента.