Крупный пожар в Волжском районе: погибли домашние животные

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Горели хозяйственные постройки на площади 1000 квадратных метров.



Сегодня ночью, в 01:08, диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Белозерки Волжского района.



Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горят хозяйственные постройки на площади 1000 квадратных метров.

Был объявлен ранг пожара 1-БИС.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 6 стволов КУРС-8 и созданы 6 звеньев газодымозащитной службы.

В 02:57 была объявлена локализация пожара, а в 03:26 – ликвидация открытого горения.

К сожалению, на пожаре погибли домашние животные.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"