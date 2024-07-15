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Крупный пожар в Волжском районе: погибли домашние животные

15 июля 2024 14:01
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Крупный пожар в Волжском районе: погибли домашние животные

Горели хозяйственные постройки на площади 1000 квадратных метров.

Сегодня ночью, в 01:08, диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Белозерки Волжского района.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горят хозяйственные постройки на площади 1000 квадратных метров.
Был объявлен ранг пожара 1-БИС.
На борьбу с огнем оперативно были поданы 6 стволов КУРС-8 и созданы 6 звеньев газодымозащитной службы.
В 02:57 была объявлена локализация пожара, а в 03:26 – ликвидация открытого горения.
К сожалению, на пожаре погибли домашние животные.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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