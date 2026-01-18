Крупный пожар тушили в Кинель-Черкасском районе в селе Кротовка

ЧП случилось в 3:36 в Кинель-Черкасском районе в селе Кротовка. Как сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, в воскресенье, 18 января, на улице Дорожной вспыхнула крыша частного гаража. Огонь распространился на 200 "квадратах".

На помощь оперативно выехали 4 единицы техники и 17 человек личного состава ПСО № 39 противопожарной службы, специалисты регионального ГУ МЧС России.

Локализовали огонь в 3:57, ликвидировали открытое горение — в 4:38, а полностью потушили — в 7:23 утра. Никто не погиб и не пострадал. Причины ЧП устанавливаются, пишет 450Медиа.

Фото ГО, ПБ и ЧС Самарской области