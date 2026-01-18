Я нашел ошибку
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Крупный пожар тушили в Кинель-Черкасском районе в селе Кротовка

ЧП случилось в 3:36 в Кинель-Черкасском районе в селе Кротовка. Как сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, в воскресенье, 18 января, на улице Дорожной вспыхнула крыша частного гаража. Огонь распространился на 200 "квадратах".

На помощь оперативно выехали 4 единицы техники и 17 человек личного состава ПСО № 39 противопожарной службы, специалисты регионального ГУ МЧС России.

Локализовали огонь в 3:57, ликвидировали открытое горение — в 4:38, а полностью потушили — в 7:23 утра. Никто не погиб и не пострадал. Причины ЧП устанавливаются, пишет 450Медиа.

Фото ГО, ПБ и ЧС Самарской области

