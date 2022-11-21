Количество жертв пожара на цветочном складе вблизи площади трех вокзалов в Москве возросло до восьми

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Информацию об этом публикует Telegram-канал «112».

На протяжении всей ночи экстренные службы разбирали завалы в сгоревшем старинном здании, где располагалась цветочная оранжерея. Полностью потушить пожар удалось в одиннадцатом часу ночи. Стоит отметить, что тремя годами ранее этот цветочный склад уже горел, пишет riafan.ru.

Огонь на Комсомольской площади вспыхнуло днем 20 ноября и охватил территорию в 2500 «квадратов». Спасатели также сообщали об обрушении перекрытий между первым и вторым этажами помещения на площади 700 квадратных метров.