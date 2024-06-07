Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня утром в Сергиевском районе перевернулся КАМАЗ
Сегодня утром в Сергиевском районе перевернулся КАМАЗ
В Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыть наркотик в крупном размере
В Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыть наркотик в крупном размере
На улице Алма-Атинской стартуют работы по перекладке участка Главного Безымянского коллектора
На улице Алма-Атинской стартуют работы по перекладке участка Главного Безымянского коллектора
Самарчанка продавала кухонный гарнитур и лишилась всей зарплаты
Самарчанка продавала кухонный гарнитур и лишилась всей зарплаты
В Самарском регионе полицейские участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита»
В Самарском регионе полицейские участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита»
Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области и председателя Самарского областного суда
Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области и председателя Самарского областного суда
Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130
Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130
Самарская область участвует в Национальной премии «Маршрут построен»
Самарская область участвует в Национальной премии «Маршрут построен»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130

7 июня 2024 10:49
97
Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, пострадали 130 человек, один погиб», — сообщили агентству.

Отмечается, что 109 человек получают помощь амбулаторно. Ещё 21 пострадавшего госпитализировали. Одного из них выписали из больницы.

Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.

Рассматриваются две версии столкновения трамваев в Кемерове: техническая неисправность и человеческий фактор. 

Об этом RT рассказали в Кемеровской электротранспортной компании. Там подчеркнули, что ДТП произошло на сложном участке с большим уклоном.  

Выпущен трамвай был в 2012-м, вышел на линию исправным. Поломка могла произойти во время движения. Водитель — девушка 2000 года рождения. Работает меньше года, нареканий к ней не было. Она находится в стационаре в состоянии средней тяжести.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
313
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
428
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
363
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
396
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
768
Весь список