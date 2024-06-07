Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130

97

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, пострадали 130 человек, один погиб», — сообщили агентству.

Отмечается, что 109 человек получают помощь амбулаторно. Ещё 21 пострадавшего госпитализировали. Одного из них выписали из больницы.

Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.

Рассматриваются две версии столкновения трамваев в Кемерове: техническая неисправность и человеческий фактор.

Об этом RT рассказали в Кемеровской электротранспортной компании. Там подчеркнули, что ДТП произошло на сложном участке с большим уклоном.

Выпущен трамвай был в 2012-м, вышел на линию исправным. Поломка могла произойти во время движения. Водитель — девушка 2000 года рождения. Работает меньше года, нареканий к ней не было. Она находится в стационаре в состоянии средней тяжести.