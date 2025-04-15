Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодатный огонь доставят в Москву 19 апреля
Благодатный огонь доставят в Москву 19 апреля
В Самарской области пройдет фестиваль комплекса ГТО среди школьников
В Самарской области пройдет фестиваль комплекса ГТО среди школьников
В Чапаевске двое 17-летних подростков напали на 14-летнего
В Чапаевске двое 17-летних подростков напали на 14-летнего
Победа театра «Самарская площадь» на фестивале патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ!»
Победа театра «Самарская площадь» на фестивале патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ!»
Самарцам напоминают про особый противопожарный режим
Самарцам напоминают про особый противопожарный режим
В Самарском регионе продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В Самарском регионе продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Выставка «Игрушка Маркет» ждет самарских производителей и поставщиков в 2026 году
Выставка «Игрушка Маркет» ждет самарских производителей и поставщиков в 2026 году
В Самаре ищут подрядчика для создания проекта спортивной зоны на набережной
В Самаре ищут подрядчика для создания проекта спортивной зоны на набережной
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Как защитить свой аккаунт на Госуслугах

15 апреля 2025 17:10
148
Как защитить свой аккаунт на Госуслугах

Будьте внимательны, Госуслуги направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к Госуслугам, приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс такая информация не отправляется.

Важно, чтобы вы также всегда были бдительны. Не открывайте письма якобы от Госуслуг с других адресов, не переходите по ссылкам и не звоните по указанным там номерам.

Как узнать, откуда заходили в аккаунт

Проверить список устройств, с которых входили в ваш аккаунт, и завершить все активные авторизации в приложениях семейства Госуслуг можно в разделе «Безопасность».

Как защитить свой аккаунт на Госуслугах

  1. Обращайте внимание на отправителя электронного письма. Госуслуги пишут только с адреса no-reply@gosuslugi.ru
  2. Всегда проверяйте ссылку страницы, по которой переходите. Единственно верный адрес Госуслуг — gosuslugi.ru
  3. Устанавливайте приложения только из официальных источников, обращайте внимание на то, кто разработал приложение в онлайн-магазине
  4. Пользуйтесь антивирусными программами
  5. Никому никогда не называйте данные для входа в Госуслуги — логин, пароль, сведения о втором факторе защиты и смс-код для восстановления доступа. Они могут понадобиться только лично вам

Как мы дополнительно защищаем Госуслуги при подозрительной активности

  • — Ограничиваем вход в разделы Госуслуг с финансовой информацией на 72 часа
  • — Ограничиваем возможность авторизации с помощью Госуслуг на чувствительных ресурсах. Например, нельзя войти на сайты микрофинансовых организаций и активировать приложение «Госключ»
  • — Если мошенники рассылают электронные письма или смс от якобы Госуслуг и указывают в них телефоны для связи, мы оперативно блокируем эти номера

 

Помните: Госуслуги не звонят. Обратиться в техподдержку портала вы можете самостоятельно. Напишите Роботу Максу

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025  17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
150
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025  12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
224
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025  12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
259
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
938
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
1392
Весь список