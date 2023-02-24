Из-за перепада давления в летевшем из Сочи Boeing 737 пострадали пять человек

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В пассажирском самолете Boeing 737, выполнявшим рейс Сочи – Красноярск, внезапно отказала система регулирования давления в салоне. По предварительным данным, к медикам обратились пять человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел на высоте около 11 тысяч метров. Названии компании-владельца самолета не уточняется. На борту самолета находились 170 человек.

В салоне были принудительно выпущены кислородные маски, экипаж запросил экстренное снижение. В итоге воздушное судно удалось успешно посадить. Причины произошедшего выясняются.