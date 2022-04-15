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Из-за дождя ГИБДД региона призывает к осторожности на дорогах

15 апреля 2022 11:32
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Из-за дождя ГИБДД региона призывает к осторожности на дорогах

 На территории региона наблюдается дождливая погода. В этой связи Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД РФ.

Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. 

Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников.  При движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы. 

Теги: БДД

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