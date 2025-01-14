Из-за атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

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После массированной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область минувшей ночью выявлены повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он также указал, что во время атаки средства противовоздушной обороны уничтожили большое количество целей. На всех поврежденных объектах сейчас работают оперативные службы.

"По оперативной информации пострадавших предварительно нет", – подчеркнул Бусаргин.

Ранее сообщалось о повреждении одного предприятия в Энгельсе. В городе наблюдаются перебои с холодной водой из-за недостатка давления.

Школы Саратова и Энгельса переведены на дистанционный режим, пишет Смотрим.