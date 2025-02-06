Из ТЦ Самары скорая помощь увезла четырех подростков

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ЧП произошло вечером в среду, 5 февраля, в Железнодорожном районе.

Видеоролики о том, как медики на каталке увозят с четвертого этажа торгового центра на ул. Авроры пострадавшего, заполонили медиапространство областной столицы. Очевидцы в соцсетях сообщают, что якобы компания девушек приняла какие-то препараты и запила это алкоголем.



Им потребовалась помощь врачей. В региональном Минздраве сообщили sovainfo.ru, что всего пострадавших четверо. Они госпитализированы в областную больницу и получают всю необходимую помощь.

- Их состояние оценивается как крайне тяжелое, - сообщили в ведомстве.