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Из Самары не смог вылететь самолет в Новосибирск

10 октября 2022 10:42
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Из Самары не смог вылететь самолет в Новосибирск

В самарском аэропорту Курумоч произошла нештатная ситуация. Один из самолетов не смог вовремя взлететь.

— Инцидент произошел в субботу, 8 октября, около 15:23. Во время запуска двигателей на стоянке капитал доложил о неисправности насоса гидравлической системы. Экипаж принял решение отключить двигатели. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь». Рейс направлялся в Новосибирск, — сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

В результате борт все же вылетел, но с задержкой. Пассажирам пришлось подождать некоторое время, пишет 63.ру.

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