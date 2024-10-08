Из дома на Каховской в Самаре при пожаре было эвакуировано девять человек

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В понедельник, 7 октября, под вечер, в Самаре произошёл пожар в одной из квартир четырёхэтажного дома № 16А на улице Каховской.

В квартире на четвертом этаже на площади 30 квадратных метров горели домашние вещи.

Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 17:59. На тушение направили 36 человек пожарных личного состава на восьми пожарных машинах.

Из дома было эвакуировано девять человек. Пожарные спасли одного человека.

Пожар был полностью потушен в 18:51, сообщили в Телеграмм-канале Главного управления МЧС России по Самарской области, пишет АиФ Самара.

Фото: ЧП-Самара