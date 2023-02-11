Из аэропорта Курумоч не смог вылететь в Москву Боинг-737 из-за повреждения обшивки самолета

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11 февраля в Курумоче при подгоне автотрапа к задней двери Боинга-737, который готовился к вылету в Москву, произошло повреждение обшивки самолета. Воздушное судно было отправлено на стоянку для ожидания техников.

"Для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту. На время ожидания авиакомпанией «Победа» им будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами", - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: pxhere.com