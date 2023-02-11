Я нашел ошибку
Главные новости:
Это случилось при подгоне автотрапа к задней двери Боинга-737.
Из аэропорта Курумоч не смог вылететь в Москву Боинг-737 из-за повреждения обшивки самолета
В Турции извлекли живыми из-под завалов двух сестер спустя 130 часов после землетрясения
Врач-стоматолог Эльмира Кочеткова с 2022 года работает в поликлинике села Утевка Нефтегорского района.
«Земский доктор»: в 2022 году программа помогла привлечь врачей-стоматологов в больницы региона
На месте ДТП работали спасатели.
В Красноярском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек, пострадали четверо
Тольяттинский краеведческий музей – уникальное место.
Семьи тольяттинских огнеборцев ознакомились с историей родного края в городском краеведческом музее
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области усилится ветер
в Самарской областной библиотеке для слепых открылась уникальная выставка
В Самарской областной библиотеке для слепых открылась уникальная выставка
В Самарской области стартовала традиционная массовая гонка «Лыжня России»
В Самарской области проходит традиционная массовая гонка «Лыжня России»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.1
EUR 78.05
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из аэропорта Курумоч не смог вылететь в Москву Боинг-737 из-за повреждения обшивки самолета

11 февраля 2023 18:23
84
Это случилось при подгоне автотрапа к задней двери Боинга-737.

11 февраля в Курумоче при подгоне автотрапа к задней двери Боинга-737, который готовился к вылету в Москву, произошло повреждение обшивки самолета. Воздушное судно было отправлено на стоянку для ожидания техников. 

"Для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту. На время ожидания авиакомпанией «Победа» им будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами", - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

 

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
223
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
479
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
485
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
654
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
2220
Весь список