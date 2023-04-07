Иосифу Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу

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Продюсеру Иосифу Пригожину во время съемок телешоу «Звезды сошлись» вызвали скорую помощь, о чем стало известно в четверг, 6 апреля. Соведущая продюсера Лера Кудрявцева рассказала «Известиям» о произошедшем.

«Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. И с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемело пол-лица, и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — рассказала телеведущая «Известиям».

Сам Иосиф Пригожин никак не прокомментировал случившееся.