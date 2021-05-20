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Инспекторы ГИБДД СО помогли мужчине вытащить из болота его автомобиль

20 мая 2021 14:21
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В результате своевременно оказанной помощи местный житель и его автомобиль не пострадали.

На автодороге регионального значения в Самарской области экипаж ДПС по Челно-Вершинскому району обратил внимание на мужчину, который на обочине дороги и пытался остановить проезжающий мимо транспорт. Сотрудники полиции предложили ему свою помощь.

Водитель легкового автомобиля пояснил, что он сбился с дороги, подъехал слишком близко к границе берега близлежащего водоема и его техника провалилась в насыщенную влагой землю.

Самостоятельно вырулить на проезжую часть мужчина не смог.

Ситуация была осложнена особенностями берега Тоузаковского пруда: болотистая почва не позволяла приблизиться к тонущему автомобилю.

Сотрудники полиции доложили о произошедшем в подразделение ГИБДД и приняли меры к спасению техники из трясины.

Автоинспекторы привлекли трактор, с помощью которого автомобиль отбуксировали на проезжую часть.

В результате своевременно оказанной помощи местный житель и его автомобиль не пострадали. Поблагодарив сотрудников полиции, водитель продолжил свой путь, рассказали в пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: ГУ МВД СО

 

Теги: автомобиль болото инспекторы ГИБДД

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