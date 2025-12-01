Идет розыск жительницы Клявлинского района

Полицейскими разыскивается жительница Клявлинского района Михайлова Нина Дмитриевна 1961 года рождения, которая в ноябре 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 55-57 лет, рост 160-174см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы зачесаны назад в длинный хвост, глаза серые большие, нос прямой.

Была одета: берет синий, ручной вязки, брюки черного цвета, куртка болоньевая бежевого цвета, валенки черные.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МО МВД России «Клявлинский» 8(84653) 2-18-41 либо 112.

Конфиденциальность гарантируется.