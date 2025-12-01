Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»
Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»
Идет розыск жительницы Клявлинского района
Идет розыск жительницы Клявлинского района
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Идет розыск жительницы Клявлинского района

Идет розыск жительницы Клявлинского района

Полицейскими разыскивается жительница Клявлинского района Михайлова Нина Дмитриевна  1961 года рождения, которая в ноябре 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 55-57 лет, рост 160-174см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы зачесаны назад в длинный хвост, глаза серые большие, нос прямой.  

Была одета: берет синий, ручной вязки,  брюки черного цвета, куртка болоньевая бежевого  цвета, валенки черные.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МО МВД России «Клявлинский» 8(84653) 2-18-41 либо 112.

Конфиденциальность гарантируется.

Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1016
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1021
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1894
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1699
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1733
