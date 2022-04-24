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Хоккеист Роман Дидур погиб от ножевого ранения во время конфликта в центре Москвы

24 апреля 2022 14:49
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Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.

Хоккеист Роман Дидур погиб от ножевого ранения во время конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

"24 апреля около 02:40 в полицию поступило сообщение о конфликте на Николоямской улице. Незамедлительно прибывшими полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников причинил своему оппоненту колото-резаное ранение груди, в результате чего 23-летний москвич скончался", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, не назвав имени погибшего.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший - хоккеист Роман Дидур.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Его, а также материалы, собранные полицейскими по факту произошедшего, передали работникам органов следствия, которые приняли процессуальное решение.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, Таганский следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве, на месте происшествия обнаружили и изъяли орудие преступления, по которому назначили необходимые судебные экспертизы. "По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина 1984 года рождения. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила Иванова.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

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