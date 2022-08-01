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Губернатор Хабаровского края рассказал о почти освобожденном от сетей ките

1 августа 2022 23:53
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Спасатели практически срезали все снасти, в которых запутался гренландский кит.

Спасатели практически срезали все снасти, в которых запутался гренландский кит, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, пишут "Известия".

«Делюсь новостями из Охотского моря, где сейчас идет операция по освобождению гренландского кита. Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — написал он.

Дегтярев добавил, что на полное освобождение кита понадобится еще около 2–3 дней, по оценкам экспертов.

Накануне, 31 июля, старший научный сотрудник Института океанологии, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям», что восстановительный процесс для толстокожих китов происходит быстро, и последствия для кита, который запутался в рыболовецких сетях, будут минимальны.

 

Фото: telegram/Degtyarev_Info/"Известия"

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