ГУ МВД СО: остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи

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Самарцу позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником маркетплейса. Она сообщила, что ему необходимо срочно получить посылку. Для этого ему надо продиктовать ей СМС – сообщение, которое придет на телефон, что мужчина и сделал.

Позже позвонила другая женщина, которая сообщила о том, что у мужчины взломан аккаунт на Госуслугах и чтобы не произошло списание денег необходимо снять все накопления и положить на специально выделенный «счет гос.резерва».

Далее поступил телефонный звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что будет следить за всеми действиями потерпевшего и контролировать его.

Потерпевший снял деньги и положил всю сумму – 100 000 рублей на указанный мошенниками счет.

После чего неизвестные перестали выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.