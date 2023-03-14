Грузчик в Волжском районе воспользовался отсутствием работницы кафе и украл кошелек

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В феврале текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району с заявлением о краже обратилась женщина 1978 года рождения, которая пояснила, что накануне вечером забыла на работе пакет с личными вещами, а когда вернулась утром, не обнаружила кошелек с денежными средствами.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр кафе - места происшествия, опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные установили личности и местонахождение поставщиков продуктов, которые заходили в помещение в возможный период совершения кражи. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению может быть причастен 35-летний грузчик, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Задержанный признал вину.

Расследование продолжается.