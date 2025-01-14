Госавтоинспекция: вынесен первый приговор об угрозе безопасности движения

122

В России впервые вынесли обвинительный приговор по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения в городе Каспийске в Дагестане. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.



«Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что обвиняемому назначили штраф в размере 180 тыс. рублей. Приговор был вынесен в отношении 18-летнего юноши, который в 2023 году намеренно выехал на полосу встречного движения. Как отметили в Госавтоинспекции, он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В ходе следствия были учтены смягчающие обстоятельства, пишут "Известия".