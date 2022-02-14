Я нашел ошибку
Главные новости:
Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ станет опорной точкой в обсуждении экспертов Общественной палаты РФ
Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ станет опорной точкой в обсуждении экспертов Общественной палаты РФ
Самарец, неоднократно отказывавшийся проходить освидетельствование на состояние опьянения, лишился свободы
Самарец, неоднократно отказывавшийся проходить освидетельствование на состояние опьянения, лишился свободы
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни
Новые вызовы в области государственных коммуникаций
Новые вызовы в области государственных коммуникаций
Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными
Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
В Самарской области до 1 июля 2022 года закрыли поворот от М-5 к Красному Яру
В Самарской области до 1 июля 2022 года закрыли поворот от М-5 к Красному Яру
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.99
0.27
EUR 85.36
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни

14 февраля 2022 12:49
78
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три дня, с 11 по 13 февраля 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 49 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 157 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 1 житель Самарской области не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 58 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 257 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 181 правонарушение со стороны пешеходов и 124 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за метели
11 февраля 2022, 12:25
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за метели
В сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации. Происшествия
630
Виктор Кудряшов принял участие в заседании штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
10 февраля 2022, 17:58
На заседании федерального штаба по региональному развитию обсудили темпы строительства дорог
Виктор Кудряшов принял участие в заседании штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Благоустройство
565
Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги.
10 февраля 2022, 15:49
Автомобильную дорогу «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково начнут содержать по контракту жизненного цикла
Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги. Благоустройство
706
В центре внимания
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
62
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
14 февраля 2022  12:27
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
115
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
755
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
11 февраля 2022  13:07
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
756
в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
11 февраля 2022  11:32
В Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
754
Весь список