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Госавтоинспекторы Самарской области провели беседы с курсантами автошкол

24 июня 2025 09:58
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Госавтоинспекторы Самарской области провели беседы с курсантами автошкол

Полицейские напомнили основные правила дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения госавтоинспекторы Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с жителями региона.

Так, в Кинельском районе сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции провели беседы с курсантами городских автошкол, в ходе которых напомнили будущим водителям основные Правила дорожного движения.

В рамках мероприятия сотрудник регистрационно-экзаменационного подразделения Игорь Левицкий подчеркнул важность соблюдения скоростного режима, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений, напомнил о запрете выезда на встречную полосу и о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также без прав соответствующей категории.

Полицейский, кроме того, отметил важность использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

В завершение встречи госавтоинспектор призвал будущих водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Теги: БДД

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