Горела трава: в Октябрьске огонь охватил 900 квадратных метров

27 марта в 17:02 в пожарно-спасательную часть № 106 пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании сухой травы в поле.
К месту вызова оперативно были направлены два автомобиля пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37.
По прибытии было установлено, что огонь распространился на площадь 900 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 3 ранцевых огнетушителя.
В 18:00 пожар был локализован, а в 20:11 - объявлена полная ликвидация последствий пожара.
Погибших и пострадавших к счастью нет.
Причина пожара устанавливается.