Горела трава: в Октябрьске огонь охватил 900 квадратных метров

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27 марта в 17:02 в пожарно-спасательную часть № 106 пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании сухой травы в поле.

К месту вызова оперативно были направлены два автомобиля пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37.

По прибытии было установлено, что огонь распространился на площадь 900 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 3 ранцевых огнетушителя.

В 18:00 пожар был локализован, а в 20:11 - объявлена полная ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших к счастью нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"