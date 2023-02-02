Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе

48

Раньше плесень и наледь нашли в Ивашевской школе, сейчас общественность возмутилась ситуацией в школе в селе Печерское.

Недавно в соцсетях появились тревожные сообщения о школе в селе Ивашевка Сызранского района (входит в состав ГБОУ СОШ села Троицкое). Прокурорская проверка выявила, что кровля, полы и стены в образовательном учреждении и в примыкающем к нему детсаду имеют дефекты и повреждения.

Также сообщалось о плесени на стенах и потолках, неровных полах, подтекающих батареях. Температура в классах не превышала +15 градусов при работающих обогревателях, а без них – опускалась до -2 градусах, пишет Обозрение.

В итоге на стенах и дверях появлялась наледь. Вскоре ситуацией в Ивашевской школе заинтересовалось руководство СК России. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у руководства СУ СКР по Самарской области доклад о предварительных результатах проверки о ненадлежащем содержании детских учреждений.

И как выяснилось, школа в Ивашевке была не единственной. Как сообщает 1 февраля 2023 года телеграм-канал Информационного центра СК России, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности в связи с ненадлежащим состоянием ряда образовательных учреждений в Самарской области.

Дело было возбуждено по обращениям общественности в соцсетях.

«В социальных сетях представители общественной организации выразили обеспокоенность ситуацией еще в одном образовательном учреждении – в селе Печерском Сызранского района, где выявлены многочисленные дефекты здания, угрожающие безопасности детей», — сообщает ведомство.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого будут проверены доводы обратившихся и дана им правовая оценка. Результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает пресс-служба ведомства.