Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об исчезновении сызранки

В сети Интернет сообщается, что в июле прошлого года 57-летняя жительница Сызрани покинула место жительства. После этого сведения о ее судьбе отсутствуют.

Несмотря на проводимые поисковые мероприятия, до настоящего времени местонахождение женщины не установлено.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, пишет Волга-Ньюс.