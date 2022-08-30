Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом

83

О текущей оперативной обстановке на совещании облправительства доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 23 по 29 августа чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области не зафиксировано. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,24 см по Балтийской системе высот.

Глава регионального ведомства МЧС сообщил, что сухая и жаркая погода продлится до пятницы, и небольшие дожди в конце недели практически не повлияют на ситуацию. В такую погоду велика опасность пожаров. Высокий класс пожарной опасности установлен в Самарской области до 31 сентября, продлено действие полного запрета посещения лесов. Председатель облправительства призвал глав муниципальных образований держать этот вопрос на особом контроле.