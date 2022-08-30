Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалистами стали 24 команды.
«Солидарность Самара Арена»: стартовали финальные матчи турнира «Лето с футбольным мячом»
Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали.
Всероссийская спартакиада: в Звенигороде завершился женский гандбольный турнир
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.36
0.27
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом

30 августа 2022 15:35
83
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом

О текущей оперативной обстановке на совещании облправительства доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 23 по 29 августа чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области не зафиксировано. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,24 см по Балтийской системе высот.

Глава регионального ведомства МЧС сообщил, что сухая и жаркая погода продлится до пятницы, и небольшие дожди в конце недели практически не повлияют на ситуацию. В такую погоду велика опасность пожаров. Высокий класс пожарной опасности установлен в Самарской области до 31 сентября, продлено действие полного запрета посещения лесов. Председатель облправительства призвал глав муниципальных образований держать этот вопрос на особом контроле. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
102
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
30 августа 2022  13:28
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
149
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
30 августа 2022  12:08
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
186
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
30 августа 2022  11:37
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
174
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
30 августа 2022  11:25
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
181
Весь список