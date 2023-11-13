ГИБДД устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в городе Кинель

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(84663) 2-10-02,102.

Полицейскими, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении девушки 2008 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 12.11.2023 года примерно в 16:30 час. напротив дома 28 по ул. Партизанской в городе Кинель водитель, управляя автомобилем (предположительно, легковой, тёмного цвета) совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на нерегулируемом перекрестке, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия.

Девушка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(84663) 2-10-02 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 20 или ул. Орджоникидзе, 123.