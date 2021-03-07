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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал гибель Дассо огромной утратой.
Французский парламентарий и  миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета в Нормандии
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Французский парламентарий и  миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета в Нормандии

7 марта 2021 23:54
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал гибель Дассо огромной утратой.

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате падения вертолета в Нормандии. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат, - отметил глава государства. - Его гибель является огромной [утратой]".

69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию "Республиканцы" и был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в €5 млрд. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.

Как сообщила радиостанция Europe 1, катастрофа вертолета произошла в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

Погибший парламентарий пользовался во Франции большим авторитетом. 

 

Фото: Global Look Press/imago-images/Vincent Isore/"Известия"

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