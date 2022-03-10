ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары в Самарской области

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ФАС России выяснит, чем обосновано подорожание ряда детских товаров. Поводом для проверки стали жалобы покупателей, сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.



Покупатели недовольны ценами на товары для детей. В частности, граждане возмущены тем, что слишком дорогими стало детское питание и подгузники. Причин же для этого нет никаких, считают жители. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники ведомства намерены выяснить, есть ли у торговцев какие-либо основания для того, чтобы повышать ценники. В настоящее время от группы компаний «Детский мир» потребовали предоставить соответствующие сведения. В том числе информацию о том, как менялись отпускные и закупочные цены на детское питание и подгузники в 2022 году.



В ФАС пообещали незамедлительно отреагировать и пресечь нечестную торговлю, если окажется, что продавцы увеличивали стоимость необоснованно.



Напомним, что в Самарской области в ежедневном режиме продолжается мониторинг цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства, пишет ГТРК Самара.