ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары в Самарской области

ФАС России выяснит, чем обосновано подорожание ряда детских товаров. Поводом для проверки стали жалобы покупателей, сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.
Покупатели недовольны ценами на товары для детей. В частности, граждане возмущены тем, что слишком дорогими стало детское питание и подгузники. Причин же для этого нет никаких, считают жители. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники ведомства намерены выяснить, есть ли у торговцев какие-либо основания для того, чтобы повышать ценники. В настоящее время от группы компаний «Детский мир» потребовали предоставить соответствующие сведения. В том числе информацию о том, как менялись отпускные и закупочные цены на детское питание и подгузники в 2022 году.
В ФАС пообещали незамедлительно отреагировать и пресечь нечестную торговлю, если окажется, что продавцы увеличивали стоимость необоснованно.
Напомним, что в Самарской области в ежедневном режиме продолжается мониторинг цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства, пишет ГТРК Самара.