Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника

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Распознать телефонного мошенника можно, если знать, в каких случаях банки действительно сами могут звонить клиентам и какие данные запрашивать. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, пишут "Известия".

Дайнеко отметила, что сотрудник банка может позвонить клиенту для проведения соцопроса. В ходе разговора у человека не запрашивают никакой персональной информации, а только интересуются, доволен и он качеством предоставляемых услуг.

Также сотрудник банка перезванивает клиенту, если тот оставил заявку на кредит. В этом случае у гражданина могут уточнить размер заработка или задать вопросы по стажу работы. Кроме того, звонок из банка может быть связан с новыми услугами денежно-кредитной организации, пишет со слов эксперта «Российская газета».

Звонки из банка клиентам также поступают в случае, если карта была заблокирована, добавляет сайт «Газета.Ru». Сотрудник службы безопасности может узнать ФИО, адрес регистрации или кодовое слово, если были замечены подозрительные операции по вашим счетам и картам. При этом от банка должно прийти уведомление о подозрительных операциях.

Эксперт подчеркнула, что в банке у клиентов никогда не запрашивают номер карты, коды из SMS. Также не просят перевести средства на другой счет или устанавливать приложения на телефон.