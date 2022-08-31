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Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд

31 августа 2022 13:41
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Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд

В Ленинский районный суд Саранска поступило одно из уголовных дел в отношении бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Его обвиняют в хищении 217 миллиона рублей из бюджета Республики Мордовия, сообщает 63.ру.

Как следует из обвинительного заключения, Алексей Гришин и Алексей Меркушкин (сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина — Прим.ред.) с 2015 по 2019 год являлись бенефициарами банка «МПСБ» и активно принимали непосредственное участие в его деятельности.

В 2015 году кредитное учреждение на основании соглашения об отступном, заключенного с Торгово-промышленной палатой Мордовии, получило в собственность имущественный комплекс «Мордовэкспоцентр». Объект расположен с рабочем поселке Ялга рядом с Саранском. «МордовЭкспоЦентр» оценили в 54 058 990 рублей.

«Мордовэкспоцентр» специализируется на организации и проведении выставочно-конгрессных мероприятий в Мордовим и Приволжском федеральном округе. Учредителем является Торгово-промышленная палата республики. Центр располагает 4 выставочными павильонами общей закрытой площадью 4100 кв. м. Открытой выставочной площадью 4000 кв. м.

По версии следствия, Алексей Гришин вместе с другими топ-менеджерами банка, руководствуясь личной выгодой, продал имущественный комплекс за 271 млн рублей. Эта сумма не соответствовала обоснованной рыночной цене.

— Преступлением бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в особо крупном размере. На предварительном следствии Алексей Гришин вину признал полностью, — говорится в сообщении Ленинского районного суда.

Активно действовать по преступлениям, которые, по версии следствия, были совершены Алексеем Гришиным, силовики начали летом 2020 года. Самого бывшего самарского министра задержали в началие августа 2020 года. После следователи опубликовали видео из московского особняка Гришина. Практически сразу его арестовали, но затем меру пресечения изменили на домашний арест. Как оказалось, Гришин не только признал свою вину, но и возместил причиненный ущерб. Обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о других участниках его преступных схем.

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