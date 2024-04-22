Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали

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Неожиданно и триумфально для защитников экс-директора национального парка «Самарская лука» закончился пересмотр его судебного дела. Как стало известно, Александра Губернаторова полностью оправдали. Приговор зачитали в Центральном районном суде Тольятти, пишет 63.ру.

— Он оправдан по обеим статьям, — сообщила его адвокат Светлана Нешкова.

Александр Губернаторов занимал пост руководителя «Самарской Луки» 11 лет — с августа 2008 по сентябрь 2019 года. В 2019-м главу нацпарка уличили в том, что средства, которые благотворители перечисляли на развитие инфраструктуры парка — обустройство экологических троп, уборку, охрану территорий — шли в карман главе парка. В общей сложности, как сочло следствие, он обогатился на 10 миллионов рублей.

Судебные заседания первый раз проходили в период ковидных ограничений. Александр Губернаторов (справа на фото в маске) тяжело переживал происходящее. На заседания к нему приходила группа поддержки

Два года назад бывшего директора национального парка «Самарская Лука» приговорили к пяти годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора Александра Губернаторова взяли под стражу. А год спустя Шестой кассационный суд Самары отменил приговор и вернул его на пересмотр.

На днях прошли очередные прения, где обвинение запросило ему 7 лет колонии, однако судьи признали его невиновным.