Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы оставить его в РФ
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.51
-1.41
EUR 103.53
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

12 сентября 2023 10:36
142
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле.

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту.

Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения.

Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы.

Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
33
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
370
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
396
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
1923
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
774
Весь список