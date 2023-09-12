Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

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Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле.

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту.

Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения.

Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы.

Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют.