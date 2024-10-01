Двое суток тушили крупный пожар в Безенчукском районе

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28 сентября в 12 часов 43 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что вблизи сельского поселения Потуловка около леса горит трава.

На место вызова незамедлительно направились безенчукские огнеборцы и добровольная пожарная команда сельского поселения Натальино.

Прибыв на место пожара, они установили, что горит сухая трава на площади 500 квадратных метров, существует угроза лесу.

На тушение оперативно было подано 2 ствола «Б» и 2 ранцевых огнетушителя. В 14 часов 00 минут из - за сильного ветра пожар перекинулся на земли лесного фонда. На место происшествия были вызваны дополнительные силы: 2 автоцистерны пожарно – спасательных частей №№ 115 и 154 пожарно – спасательного отряда № 44, специалисты лесного фонда.

Всего на месте пожара работали 6 автоцистерн и 27 человек личного состава. Пожар удалось локализовать в этот же день в 17 часов 35 минут, а полностью ликвидировать - только 30 сентября в 13 часов 23 минуты. Площадь горения составила 46 000 квадратных метров.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"