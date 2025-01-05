Двое погибли, семеро пострадали: на трассе в Большеглушицком районе столкнулись две легковушки

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Авария произошла в воскресенье, 5 января, в Большеглушицком районе. Подробности рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

На 103-м км трассы Самара - Большая Глушица столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что в ДТП погибли два человека, еще семеро пострадали, в том числе ребенок.



На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные-спасатели ПСЧ № 132. Специалисты отключили аккумуляторы машин во избежание возгорания, стабилизировали автомобили и помогли деблокировать пострадавших.

Источник: СОВА

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС