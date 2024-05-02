Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП около Сызрани

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Сегодня, 2 мая в Сызранском районе примерно в 17:40 несовершеннолетний водитель 2012 года рождения, управляя (мопедом), двигаясь по ул. Ленина п.г.т. Междуреченск, в районе дома 1 «И», на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Нива», пользующемуся преимущественным правом проезда нерегулируемого перекрёстка.

На месте ДТП телесные повреждения получил несовершеннолетний водитель мопеда 2012 года рождения и его несовершеннолетняя пассажирка 2009 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливили и опрасили очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также месте ДТП работали медики и пожарные-спасатели ПСО 47противопожарной службы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.