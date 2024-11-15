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Две тольяттинки на хёндаях "встретились" на дороге

15 ноября 2024 11:21
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Две тольяттинки на хёндаях "встретились" на дороге

14 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 14:20 час. в Комсомольском районе Тольятти. Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигалась по улице Лизы Чайкиной со стороны улицы Матросова в сторону улицы Механизаторов. В пути следования возле дома №43а выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомашиной Hyundai Creta. Водителю первого автомобиля и ее пассажиру - девочке 2013 года рождения назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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