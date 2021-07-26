Две Тойоты и отбойник: ДТП в Красноглинском районе Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тема непрерывного профессионального развития для преподавательского сообщества очень актуальна, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний.
Самарские специалисты подготовят предложения по модернизации образовательного процесса
Лекция позволяет взглянуть на проблемы, стоящие перед каждым из нас и человечеством в целом с профессиональной позиции врачей-инфекционистов.
На просветительском канале проходит трансляция премьеры лекции-фильма об истории вакцинации
Мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и направлено на знакомство молодежи с культурным многообразием нашего региона.
Самарская областная юношеская библиотека проведет День Самарской губернии
Тела двух человек найдены в квартире с признаками убийства.
В Санкт-Петербурге нашли убитыми жену и сына отставного адмирала
В Самаре заболели 176 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самарской области усилят меры профилактики ДТП на опасных участках дорог.
Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения
Экскурсию в исторический парк «Россия – Моя история» руководство колонии организовало для двенадцати положительно характеризующихся  осужденных. 
Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №27, посетили исторический музей
Традиционный открытый городской турнир по кистевой тяге гири прошёл на минувшей неделе в Тольятти
Традиционный открытый городской турнир по кистевой тяге гири прошёл на минувшей неделе в Тольятти
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Две Тойоты и отбойник: ДТП в Красноглинском районе Самары

26 июля 2021 13:48
159
Две Тойоты и отбойник: ДТП в Красноглинском районе Самары

25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7  человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 12:20 в Красноглинском районе. Мужчина 1958 года рождения, стаж вождения которого составляет 33 года, двигался на автомобиле «Toyota Avensis» по Красноглинскому шоссе со стороны ул. 5 Малый Проезд в направлении ул. Семфиропольской. В районе дома № 5А по Красноглинскому шоссе, водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Toyota Highlander», под управлением водителя 1975 года рождения, которого впоследствии удара, отбросило на отбойник в виде разделительного металлического ограждения. В результате ДТП пассажиру-женщине автомобиля «Toyota Highlander», 1954 года рождения, было назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Постниковом овраге в Самаре трамвай сошел с рельс
26 июля 2021, 10:51
В Постниковом овраге в Самаре трамвай сошел с рельс
Вагон перекрыл пути. Происшествия
222
Как установили сотрудники ГИБДД, у него не было права на управления автомобилем.
25 июля 2021, 18:37
Самарский водитель «Opel Astra» за пять минут совершил несколько ДТП с участием 10 автомобилей 
Как установили сотрудники ГИБДД, у него не было права на управления автомобилем. Происшествия
824
По предварительной информации, пострадали трое, в том числе несовершеннолетний.
24 июля 2021, 14:38
В Самаре на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов столкнулись две легковушки
По предварительной информации, пострадали трое, в том числе несовершеннолетний. Происшествия
1085
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
169
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
235
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
734
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
731
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2453
Весь список