Две Тойоты и отбойник: ДТП в Красноглинском районе Самары

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25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 12:20 в Красноглинском районе. Мужчина 1958 года рождения, стаж вождения которого составляет 33 года, двигался на автомобиле «Toyota Avensis» по Красноглинскому шоссе со стороны ул. 5 Малый Проезд в направлении ул. Семфиропольской. В районе дома № 5А по Красноглинскому шоссе, водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Toyota Highlander», под управлением водителя 1975 года рождения, которого впоследствии удара, отбросило на отбойник в виде разделительного металлического ограждения. В результате ДТП пассажиру-женщине автомобиля «Toyota Highlander», 1954 года рождения, было назначено амбулаторное лечение.