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Две 10-летних девочки пострадали в ДТП в Самаре в один день

8 февраля 2025 10:37
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Две 10-летних девочки пострадали в ДТП в Самарской области в один день

7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек, двое из них - несовершеннолетние. 

Два дорожно-транспортных происшествия произошло в Промышленном районе Самары.

В 16:30 час. 39-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Juke, двигалась по улице Краснодонской со стороны улицы Победы в направлении улицы Вольской. В пути следования, на напротив дома №132 по улице Свободы, нарушила требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено" и допустила столкновение с автомобилем Renault Logan, под управлением 41-летней женщины, движущимся по улице Свободы со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Воронежской. Пассажир Renault - 10-летняя девочка доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.

А в 13:00 час. 38-летний мужчина, управляя LADA Granta, двигался по улице Ставропольской со стороны улицы 22-го Партсъезда в направлении улицы Александра Матросова. В пути следования, напротив дома №47, допустил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход 2014 года рождения доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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