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Два водителя пострадали в ДТП в Кинельском районе

30 июня 2024 11:29
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Два водителя пострадали в ДТП в Кинельском районе

29 июня на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно ДТП произошло в 20:30 час. в Кинельском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 55-летний водитель, находясь за рулем автомашины Volkswagen Polo, двигался по автодороге «Кинель-Богатое-Спиридоновка-Домашка-«Самара-Оренбург». В пути следования на 18 км.  при движении в направлении с. Спиридоновка, пересек сплошную линию разметки, выехал на сторону проезжей части дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной MAN TGS c полуприцепом KOEGEL под управлением 37-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы оба водителя.

Теги: ДТП

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